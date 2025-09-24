La televisione svizzera per l’Italia

GR: il branco Moesola potrà essere eliminato

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha accolto oggi la domanda del Canton Grigioni di eliminare completamente il branco Moesola presente in alta Mesolcina. Gli abbattimenti sono permessi dal 25 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.

(Keystone-ATS) L’Ufficio per la caccia e la pesca grigionese ha pubblicato oggi la decisione sul proprio sito, ripresa poi dalla RSI. Si tratta della prima domanda per regolare un intero branco nei Grigioni nella stagione 2025/2026. In precedenza il responsabile cantonale grandi predatori, Arno Puorger, aveva spiegato i motivi di questa misura: “oltre alle predazioni di pecore durante la scorsa stagione di estivazione il branco ha attaccato e ucciso due volte animali della specie bovina o equina”, aveva spiegato Puorger.

Il 29 luglio il branco aveva predato un asino di 27 anni a nord del paese di Mesocco. Il secondo attacco è avvenuto il 5 settembre, quando il lupo ha ferito mortalmente una vitella di undici mesi sull’Alp Montagna sempre sul territorio del Comune di Mesocco.

