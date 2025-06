GR: i Verdi liberali puntano al Governo con Nora Saratz Cazin

Keystone-SDA

Il partito Verde liberale grigionese ha nominato ieri sera Nora Saratz Cazin come candidata per le elezioni del Governo grigionese del 2026. La 43enne è attualmente sindaca di Pontresina (GR), granconsigliera e capogruppo dei Verdi liberali.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Mi candido al Governo perché voglio contribuire a dare forma a ciò che conta un domani: abitazioni, un’istruzione che permetta ai talenti di svilupparsi, un’economia con diversi pilastri, un turismo che ispiri tutto l’anno, una buona assistenza sanitaria che gli assicurati e i comuni possano permettersi e un Cantone diversificato che veda nella sua cultura e nel suo plurilinguismo una fonte di identità e di ispirazione”, sono queste le motivazioni della candidata dei Verdi liberali, citata in una nota odierna.

Dal 2021 la giurista e madre di tre figli è sindaca di Pontresina, l’anno successivo è stata eletta in Gran Consiglio. Nel comunicato odierno il partito la descrive come una politica con esperienza e molti contatti. La candidata parla tutte e tre le lingue cantonali e secondo la presidente del partito, Géraldine Danuser, è una persona decisa e lungimirante. L’ultima candidatura dei Verdi liberali per l’esecutivo cantonale risale al 2014. L’allora candidato, Jürg Kappeler, non venne però eletto.

Le elezioni del Governo retico si terranno in giugno del 2026. Finora solo il partito socialista ha nominato a fine aprile un candidato, ovvero l’attuale Consigliere di Stato, direttore del Dipartimento giustizia, sicurezza e sanità, Peter Peyer.