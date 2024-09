GR: i fienili della Mesolcina sono riforniti per l’inverno

(Keystone-ATS) Oggi terminano i trasporti di foraggio in Mesolcina da parte dell’esercito. Circa 25 aziende hanno potuto beneficiare delle donazioni coordinate dall’Unione dei contadini grigionesi, dalle associazioni regionali e dal centro di competenze agricole Plantahof.

Le 180 balle di fieno consegnate dai militari negli scorsi giorni sono un bell’aiuto per l’azienda di Matteo Dressi di Lostallo, colpita a fine giugno dall’alluvione. “Abbiamo ricevuto un bel foraggio. Per quest’inverno dovremmo essere a posto”, racconta all’agenzia Keystone-ATS.

La sua è una delle circa 25 imprese agricole mesolcinesi che hanno beneficiato delle donazioni di 200 famiglie contadine. In totale sono state recapitate 1600 balle di fieno e 300 di silo, spiega il direttore dell’Unione dei contadini grigionesi, Sandro Micheal. “È stata una settimana intensa. Tutti hanno voluto dare una mano ed erano contenti di partecipare a quest’operazione.”

Michael fa riferimento alla sessantina di militari, che nel giro di una settimana hanno fatto un centinaio di viaggi dalle numerose vallate del Canton Grigioni e dalla Svizzera interna verso la Mesolcina. L’ultimo verrà effettuato oggi.

Chi si assume i costi?

Ma chi pagherà il carburante consumato e le ore prestate durante questi giorni? Il sostegno autorizzato da parte dell’esercito è stato fornito in conformità dell’ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari, spiega il portavoce dell’esercito Mathias Volken. Nel testo è regolata anche l’assunzione dei costi. “Chi fa la richiesta si fa carico delle spese supplementari per il vitto, l’alloggio e il carburante”, continua Volken.

In questo caso la domanda è stata fatta dall’Unione dei contadini grigionesi. “Per coprire i costi abbiamo già inoltrato una richiesta al Cantone e alla commissione per le donazioni”, indica Michael. Una risposta al momento non è ancora pervenuta.