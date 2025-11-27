GR: Heiner Kielholz esporrà al Museo d’arte dei Grigioni

Keystone-SDA

L'artista svizzero Heiner Kielholz, che da oltre trent'anni vive e lavora in Valposchiavo e Valtellina, sarà uno dei protagonisti delle mostre del Museo d'arte dei Grigioni dell'anno prossimo. Le sue opere verranno esposte da aprile ad agosto a Coira.

2 minuti

(Keystone-ATS) Una mostra con i dipinti del pittore originario di Rheinfelden nel Canton Argovia è un evento raro. Dall’11 aprile al 2 agosto sarà possibile scoprire i quadri che Kielholz ha realizzato negli ultimi 15 anni. Questi forniscono un’immagine unica del suo particolare sguardo sul mondo, ha scritto oggi il Museo d’arte dei Grigioni in un comunicato.

Intorno agli anni 70 Kielholz fu un esponente degli avanguardisti svizzeri ed espose a livello internazionale. In seguito si ritirò completamente, viaggiando senza avere una dimora fissa. Il suo girovagare ha lasciato una impronta indelebile nelle sue opere.

Artisti, fotografi e designer

Nel 2026 il Museo d’arte dei Grigioni ospiterà altri artisti, anche di fama internazionale come Susan Hefuna, cresciuta in Egitto, Germania e Austria. La sua mostra si concentrerà sull’area culturale dei Grigioni e i suoi rapporti nel mondo. Il fotografo di Davos Jules Spinatsch esplorerà invece il potenziale e i limiti degli scatti istantanei. Il museo ospiterà anche l’architetta e designer Trix Haussmann, che assieme a suo marito Robert Haussmann sono tra i più importanti designer svizzeri del 20esimo secolo.

In dicembre si terrà la tradizionale esposizione annuale degli artisti grigionesi. Un’occasione aperta a tutti dai giovani talenti agli artisti affermati.