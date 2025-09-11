La televisione svizzera per l’Italia

GR: Greenpeace allestisce un barile nucleare nella gola del Reno

L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha installato oggi un enorme bidone di scorie nucleari nella gola del Reno, vicino a Versam (GR). L'azione artistica è una risposta ai piani del Consiglio federale di autorizzare nuovamente la costruzione di nuove centrali.

(Keystone-ATS) L’installazione di colore giallo è stata costruita interamente in legno, è alta 4,5 metri e ha una circonferenza di oltre 17 metri, ha reso noto Greenpeace. Il barile dovrebbe già essere smantellato in giornata.

Lo straordinario paesaggio della Gola del Reno è rappresentativo della bellezza della Svizzera, ha scritto Greenpeace. Il fiume attraversa otto cantoni, nei quali vive oltre il 40% della popolazione svizzera.

Nelle prossime settimane, Greenpeace Svizzera girerà le città elvetiche con il barile. L’obiettivo è quello di promuovere le energie rinnovabili, la sovranità della Svizzera e l’ambiente rispetto al progetto del Consiglio federale di rilanciare l’energia nucleare.

