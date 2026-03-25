GR: grande affluenza per mostra “Kirchner. Picasso” a Davos

Keystone-SDA

La mostra "Kirchner. Picasso" al Museo Kirchner di Davos (GR) sta riscuotendo ampio successo. Aperta lo scorso 15 febbraio e visibile fino al 3 maggio, ha finora accolto 10'000 visitatori.

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(Keystone-ATS) La grande affluenza dimostra che la “straordinaria messa a confronto tra Ernst Ludwig Kirchner e Pablo Picasso è tra i momenti culturali più importanti attualmente in Svizzera”, indica in una nota odierna il museo. Vi sono esposti un centinaio di dipinti, opere e schizzi dei due artisti l’uno vicino all’altro. La mostra è frutto di un desiderio che Kirchner aveva espresso nel 1933, cinque anni prima di togliersi la vita.

“Il fatto di aver già accolto oltre 10’000 visitatrici e visitatori prima di metà della mostra è per noi straordinario”, afferma Katharina Beisiegel, direttrice dell’istituzione, citata nella nota. Il pubblico è finora stato vario, attirando gente locale, ma anche dal resto della Svizzera e dall’estero, viene precisato nella nota.

“Per molto tempo è stato detto che non fosse possibile appendere un quadro vicino a un Picasso, perché passa in secondo piano. In quest’esposizione vogliamo invece mostrare quanto possa invece essere fruttuosa e paritaria la contrapposizione”, aveva raccontato Beisiegel a Keystone-ATS in occasione dell’apertura della mostra lo scorso febbraio.

Vista la grande affluenza, i responsabili consigliano di prenotare in anticipo i biglietti, e l’eventuale visita guidata, online.