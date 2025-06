GR: Gran Consiglio vuole limitare i vitalizi ex membri di Governo

Keystone-SDA

Il Gran Consiglio retico ha accettato oggi la controproposta del Governo all'iniziativa UDC, che vuole eliminare i vitalizi. I membri dell'esecutivo dovrebbero continuare a ricevere una pensione dopo il termine della carica, ma per un periodo limitato di tre anni.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il Parlamento grigionese ha approvato il controprogetto del Governo con 91 voti contro 24. Inoltre raccomanda alla popolazione di approvare la proposta dell’esecutivo cantonale. Alle urne, la popolazione potrà scegliere tra lo status quo, il controprogetto e l’iniziativa dell’UDC.

I democentristi non erano disposti a ritirare la loro iniziativa, firmata da oltre 4’300 persone. La necessità di trovare una soluzione al passo con i tempi è stata però condivisa da tutti i gruppi politici e anche dal Governo. Il regime pensionistico per i membri del Governo retico risale infatti al 1961. “La pensione è una reliquia di tempi dimenticati”, ha dichiarato il granconsigliere Christian Morf (UDC).

Controproposta inasprita

Per arrivare alla discussione odierna bisogna fare un passo indietro. Nel 2023 il Gran Consiglio aveva chiesto al Governo di presentare una modifica della legge per limitare i vitalizi fino al pensionamento. Il legislativo aveva rifiutato un limite di tre anni o la completa abolizione. L’esecutivo ha così presentato un controprogetto volontariamente più severo all’iniziativa.

La maggioranza della commissione preparatoria si è espressa a favore del regolamento inasprito e ha così accettato la proposta del Governo.

“Con il controprogetto vogliamo evitare che i membri del Governo cerchino una soluzione lucrativa mentre sono ancora in carica”, ha spiegato il deputato Gian Michael (Centro). Se venisse invece accettata l’iniziativa, i Consiglieri di Stato dovrebbero cercare un’occupazione durante il loro ultimo anno di mandato. Questo potrebbe causare dei conflitti di interesse, ha sottolineato il Consigliere di Stato, Martin Bühler (PLR).

Limite di mandato più severo

I sostenitori della controproposta hanno sottolineato più volte che i Grigioni hanno il limite di carica più severo di tutti i Cantoni, con un massimo di tre mandati ognuno della durata di quattro anni.

In base alla legge attuale, il Governo ipotizza un periodo medio di diritto alla pensione di 28,7 anni. L’iniziativa democentrista eliminerebbe completamente questo periodo di contributi. Nel suo controprogetto il Governo ha calcolato un periodo di pensionamento di 2,7 anni. “La nostra proposta segue l’obiettivo dell’iniziativa per il 90%”, ha dichiarato il direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni, Martin Bühler. Il disegno del Governo permetterebbe di risparmiare 1,1 milioni di franchi all’anno, l’iniziativa 1,3 milioni.

Ma l’UDC non ha voluto accettare compromessi. Diversi rappresentanti del partito hanno ripetuto che la loro proposta è semplice e trasparente e non si sono stancati di parlare di “paracadute d’oro”. Secondo Martin Bettinaglio (Centro) i membri uscenti non devono essere adagiati su un letto di rose, “ma non devono nemmeno cadere nel vuoto al termine del loro lavoro”.

Se la popolazione dovesse decidersi a favore di un cambiamento, questo avrebbe effetto a partire dalla prossima legislatura, ovvero dal primo gennaio 2027.