GR: Governo grigionese dona 200’000 franchi a Blatten

Keystone-SDA

Il Governo grigionese si mostra solidale con il Comune vallesano di Blatten, colpito la settimana scorsa da una gigantesca frana, che ha seppellito completamente il paese in precedenza evacuato. Il Consiglio di Stato ha annunciato oggi la donazione di 200'000 franchi.

(Keystone-ATS) Il Canton Grigioni ha anche offerto uno scambio di esperienze con il Vallese, soprattutto per ciò che riguarda la pianificazione territoriale, ha dichiarato il presidente del Governo retico Marcus Caduff (Centro) a Keystone-ATS.

Le questioni riguardanti il reinsediamento o la sostituzione dei terreni agricoli sono di grande attualità anche nei Grigioni, ad esempio nel villaggio di Brienz nel Comune di Albula/Alvra. Il paese di un’ottantina di persone è stato evacuato per la seconda volta lo scorso novembre a causa della minaccia di una grossa frana. Già nella primavera del 2023 gli abitanti hanno dovuto lasciare le loro case.

Attualmente il Comune di Albula/Alvra sta cercando un nuovo posto per i residenti. L’esperienza acquisita a Brienz potrà essere messa a disposizione anche del Vallese. Negli ultimi anni i Grigioni hanno raccolto diverse esperienze anche dopo l’alluvione in Mesolcina dell’estate scorsa e la frana del Pizzo Cengalo in Val Bregaglia nel 2017.

Già prima della frana di Blatten, avvenuta la scorsa settimana, le autorità grigionesi e vallesane erano in contatto e avevano analizzato assieme simulazioni di possibili cadute di materiale, create al computer presso l’istituto di ricerca di Davos.