GR: Governo, congratulazioni a Stefan Engler
Il Governo grigionese si congratula vivamente con il consigliere agli Stati Stefan Engler (Centro/GR) per la sua elezione odierna a presidente della Camera dei Cantoni per il periodo di carica 2025-2026.
(Keystone-ATS) Engler, a cui viene riconosciuta una “carriera politica caratterizzata da competenza, equilibrio e dialogo”, è “solo” il nono grigionese a essere eletto presidente del Consiglio degli Stati nella storia dello Stato federale, ricorda l’esecutivo in un comunicato diramato questa sera dalla Cancelleria dello Stato.