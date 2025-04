GR: gli sfollati oggi non possono tornare a Brienz

Keystone-SDA

Gli sfollati di Brienz/Brinzauls (GR) non possono raggiungere le loro abitazioni oggi come inizialmente previsto dalle autorità. Secondo l'ultimo bollettino infatti, a causa delle copiose precipitazioni delle ultime 36 ore, un ritorno nel villaggio è troppo rischioso.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il Comune di Albula/Alvra (GR), di cui Brienz è una frazione, aveva dichiarato a inizio settimana che a partire da Pasqua i residenti sarebbero potuti tornare nel villaggio – minacciato da mesi da una frana – da questa mattina e fino a domenica tra le 8:00 e le 18:00.

Tuttavia una visita richiede innanzitutto una valutazione positiva della situazione di rischio da parte del servizio di allerta. Le condizioni attualmente non lo permettono.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dalle autorità, lo slittamento ha raggiunto una velocità di circa 1,40 metri all’anno. Ciononostante, la situazione rimane tesa e lo scivolamento potrebbe accelerare rapidamente in caso di forti precipitazioni. Non è possibile prevedere l’evoluzione nei prossimi mesi e l’ulteriore durata dell’evacuazione, hanno aggiunto le autorità.

Nel villaggio non c’è acqua potabile. I residenti e i proprietari di case secondarie devono registrarsi per poter accedere al paesino, sfollato per una seconda volta lo scorso novembre. Ai cellulari registrati viene poi inviato un SMS entro le 18:00 della sera prima che comunica se la visita può realmente essere effettuata il giorno successivo o se deve essere annullata per motivi di sicurezza.

Dallo scorso autunno, il ritorno è stato consentito solo in singoli fine settimana. Le condizioni non sempre lo hanno poi realmente permesso.