GR: galleria paravalanghe sul Passo del Bernina verrà allungata
Il Governo retico ha approvato un progetto per allungare e risanare la galleria paravalanghe Val Urezza lungo il Passo del Bernina in Valposchiavo. I costi complessivi del progetto ammontano a circa 6,2 milioni di franchi.
(Keystone-ATS) L’intervento è necessario, perché la galleria semiaperta non soddisfa più pienamente i requisiti attuali di sicurezza, scrive oggi l’esecutivo grigionese in un comunicato. La struttura lunga attualmente 138 metri verrà prolungata di circa 30 metri verso nord.
Pure la strada verrà ampliata con una corsia ciclabile verso montagna. Dopo i lavori la carreggiata sarà larga almeno 6,5 metri.
Al termine del risanamento la sicurezza aumenterà su questo tratto stradale, conclude la nota.