GR: furto d’auto nel cuore di St. Moritz, ladro in manette

Keystone-SDA

Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia comunale di St. Moritz (GR) ha ammanettato un 29enne ungherese, sospettato di aver rubato un veicolo da un autosilo. Il presunto autore è stato fermato nel centro del paese ed è stato arrestato in via provvisoria.

(Keystone-ATS) La segnalazione del furto è arrivata poco dopo le 17.45 alla centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni, che, assieme alle forze dell’ordine comunali, ha immediatamente avviato le ricerche, si legge in un comunicato odierno.

All’incirca un’ora più tardi la pattuglia comunale ha avvistato l’auto rubata in Via Serlas, la via principale che attraversa St. Moritz Dorf. L’uomo è stato arrestato sul posto.

La polizia cantonale e la procura pubblica dei Grigioni hanno avviato un’indagine.