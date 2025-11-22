GR: funicolare Parsenn di Davos ferma a causa di problema tecnico

La funicolare del comprensorio sciistico Parsenn di Davos (GR) è rimasta ferma in una galleria questa mattina a causa di un problema tecnico, hanno indicato i gestori. Un centinaio di passeggeri sono stati sfollati e hanno dovuto raggiungere a piedi la stazione a valle. L'interruzione durerà fino alla fine del servizio, ha confermato una portavoce a Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) La notizia è stata riportata per prima dal portale online 20Minuten. L’interruzione interessa la prima sezione della tratta della funicolare del Parsenn, che collega Davos al Weissfluhjoch.

Il ritorno dal Weissfluhjoch è garantito tramite le funivie Schifer e Gotschna, viene precisato.