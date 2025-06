GR: fondi milionari per opere di protezione

Il Governo grigionese stanzierà 5,2 milioni di franchi per ripristinare 25 impianti di protezione contro i pericoli naturali in diverse regioni del Cantone. Sulla tratta ferroviaria fra Filisur e Davos verranno invece costruite nuove opere. Per quest'ultimo progetto, l'esecutivo cantonale ha comunicato oggi che si assumerà 408'000 franchi su un totale di circa un milione di costi.

(Keystone-ATS) Nel luglio del 2023, il maltempo aveva causato ingenti danni sulla linea ferroviaria nella gola di Zügen a Davos. Il bosco di protezione è stato distrutto e la linea si è così trovata improvvisamente esposta al grave rischio di slittamenti di neve e piccole valanghe. Oltre alle reti da neve già installate nell’autunno del 2023, il progetto prevede la realizzazione di una rete di protezione contro la caduta di massi.

Il Governo grigionese ha inoltre dato il via libera a un progetto complessivo per la ristrutturazione di opere di protezione. L’obiettivo, secondo una nota, è conservare gli impianti contro i pericoli naturali, migliorandone l’efficacia. Il costo totale è stimato a 6,8 milioni di franchi. I 25 progetti si trovano a Arosa, in Alta e Bassa Engadina, nei Grigioni centrali, in Prettigovia, in Surselva, in Val Bregaglia, Valposchiavo e Val Monastero. I lavori di ristrutturazione dovrebbero durare due anni.