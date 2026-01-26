GR: Ferrovia Retica: oltre 130 milioni sulla linea del Bernina

L'imponente piano di investimenti che la Ferrovia retica (FR) ha messo in campo per la tratta del Bernina rappresenta una delle più grandi iniezioni di capitale degli ultimi decenni per l'economia locale della Valposchiavo (GR).

(Keystone-ATS) I numeri parlano chiaro: calcolatrice alla mano, la tabella dei progetti previsti tra il 2024 e il 2031 supera abbondantemente i 130 milioni di franchi di investimento. Per la Valposchiavo, questo non significa solo avere treni più moderni, ma garantisce una mole di lavoro che coinvolgerà direttamente o indirettamente il settore dell’edilizia, dell’artigianato e dei servizi locali.

Dalla ristrutturazione della stazione di Miralago (24,1 milioni) ai complessi lavori nella galleria Val Varuna II (24,8 milioni), fino al nuovo punto di incrocio a Li Foppi (27,2 milioni): la natura di questi interventi richiede competenze che spaziano dal genio civile all’elettrotecnica, dalla logistica alla gestione dei materiali.

Benefici per le imprese locali

La presenza di cantieri di questa portata per un arco di tempo così lungo (fino al 2031) garantisce stabilità al settore secondario della regione. Ma l’indotto non si ferma alle costruzioni: la logistica per il trasporto di materiali, come il binario di carico massicciata MIRA (18 milioni) a Miralago, e la necessità di alloggi e servizi per le maestranze impiegate rappresentano un moltiplicatore economico per l’intera comunità.

Le ricadute per la Valposchiavo in termini di introiti per le imprese locali e di occupazione, per quanto non semplici da stimare con precisione, sarebbero da quantificare nell’ordine dei milioni di franchi. “Dare una cifra esatta è praticamente impossibile, anche perché gli appalti sono concessi a diverse ditte e bisogna verificare la percentuale di finanziamento che va a ognuna”, ha commentato il presidente dell’Associazione Artigiani e Commercianti Valposchiavo, Carlo Vassella, interpellato da Keystone-ATS. Non ci sono poi soltanto i guadagni diretti, ma anche tutto l’indotto, difficilissimo da calcolare. Quello che si può dire con certezza secondo Vassella è che i benefici della presenza della Ferrovia per la valle sono decisamente importanti.

FR: “Investimenti in forte aumento”

La FR spiega così la strategia dietro questo sforzo finanziario senza precedenti: “L’infrastruttura viene costantemente sottoposta a lavori di manutenzione su tutta la rete ferroviaria, compresa la linea del Bernina”, confermano da Coira. “Negli ultimi anni, tuttavia, gli investimenti sono aumentati notevolmente.”

La scelta di investire massicciamente qui non è casuale, ma risponde a una visione di sviluppo a lungo termine: “Uno dei motivi è la cadenza semioraria, che viene implementata in tutto il Cantone. Sulla linea del Bernina si aggiunge inoltre il fatto che i futuri veicoli saranno leggermente più lunghi. Per questo motivo, anche le gallerie e i tunnel, che saranno comunque sottoposti a manutenzione, verranno leggermente ampliati.”

Alla domanda se la Valposchiavo stia ricevendo più fondi rispetto ad altre regioni, la FR mantiene una linea pragmatica: “Non esiste un confronto diretto tra le diverse linee. La FR orienta i propri investimenti in base alle esigenze di manutenzione e all’offerta futura”. Sta di fatto che, per i prossimi sette anni, la Valposchiavo sarà il centro dei lavori infrastrutturali del Cantone. I vari cantieri verranno presentati la settimana prossima alla Giunta, ovvero il legislativo del Comune di Poschiavo.

Il valore aggiunto per il territorio

Oltre ai grandi lavori di ingegneria, il piano prevede interventi che toccano direttamente la qualità della vita e l’attrattività turistica della Valposchiavo. L’adeguamento della stazione di Le Prese alla Legge sui disabili (LDis) e il miglioramento della sicurezza stradale (8,7 milioni) non sono solo obblighi di legge, ma investimenti che rendono il territorio più accessibile e sicuro.