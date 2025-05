GR: fase arancione per Brienz, ma in futuro altre evacuazioni

Keystone-SDA

Da lunedì 5 maggio gli abitanti di Brienz (GR) potranno visitare il paese giornalmente fra le 9 e le 19, sempre che i movimenti dell'imponente frana lo permettano. Lo hanno comunicato stasera le autorità comunali, che prevedono però ulteriori evacuazioni in futuro.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo quasi sei mesi di fase rossa, dal prossimo lunedì il villaggio passa a quella arancione. L’accesso al villaggio, sul quale incombe un’imponente frana, sarà consentito solo per gli abitanti e i proprietari di case secondarie. Per motivi di sicurezza di notte il paese rimarrà evacuato.

Se la situazione non dovesse consentire le visite, la popolazione verrà informata tramite SMS la sera precedente.

Un futuro segnato da continue evacuazioni

Le buone notizie hanno però vita breve per gli abitanti del paesino nella Valle dell’Albula. Stando a un’analisi svolta da geologi ed esperti di pericoli naturali anche nei prossimi anni gli abitanti dovranno abbandonare a più riprese il paese per motivi di sicurezza. Negli ultimi anni è già successo due volte: la prima il 12 maggio 2023, la seconda il 17 novembre 2024.

La zona detritica sopra Brienz potrebbe subire un’accelerazione a seguito di precipitazioni o distaccamenti di materiale dalla parte superiore del pendio. Ciò renderebbe necessaria un’evacuazione. Secondo gli esperti il tunnel di drenaggio lungo oltre due chilometri non avrebbe nessun influsso sullo slittamento.

Anche la zona denominata “Plateau” continua a muoversi velocemente verso valle e potrebbe diventare pericolosa. A causa del pericolo rappresentato da queste due aree, secondo il geologo Andreas Huwiler dell’Ufficio cantonale foreste e pericoli naturali è probabile che nei prossimi anni Brienz sarà continuamente confrontato con degli sfollamenti.

Alla luce di quest’analisi Daniel Albertin, il sindaco di Albula/Alvra, comune del quale Brienz fa parte, si è chiesto quanto la situazione sia ancora sopportabile per i residenti. Se Brienz non dovesse più essere sicuro, non va mantenuto a tutti i costi. Il Comune continuerà a discuterne con il Canton Grigioni. Le persone interessate verranno coinvolte nelle future decisioni.