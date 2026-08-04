GR: escursionisti infortunati dopo incontro con cani da protezione

Keystone-SDA

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Ieri pomeriggio due escursionisti di nazionalità tedesca sono rimasti feriti leggermente a seguito di un incontro con due cani da protezione delle greggi nella Val Sumvitg (GR). Uno dei due, un 22enne, è scivolato per circa dieci metri lungo un pendio.

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(Keystone-ATS) L’Ufficio cantonale per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali sta chiarendo insieme alla polizia cantonale dei Grigioni la dinamica dell’incidente, si legge in una nota diffusa oggi.

La Rega ha trasportato i due escursionisti di 21 e 22 anni all’ospedale regionale di Ilanz per degli accertamenti. Al momento dell’incidente stavano scendendo a piedi dalla Fuorcla da Cavel verso Run Sut.