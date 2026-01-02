La televisione svizzera per l’Italia

GR: Engadina, famiglia si rovescia con auto e fugge

Keystone-SDA

Una famiglia di quattro persone ha avuto un incidente con un'auto a noleggio nei pressi di Silvaplana (GR) nella notte di Capodanno e poi è fuggita senza essere identificata. L'auto, una BMW bianca immatricolata in Francia, era equipaggiata con pneumatici estivi.

(Keystone-ATS) La famiglia, composta da un uomo, due donne e un giovane, poco dopo mezzanotte si era messa in viaggio da St. Moritz in direzione di Sils, precisa una nota odierna della polizia cantonale. Alla rotatoria ubicata nelle vicinanze del campeggio di Silvaplana, la vettura ha sbandato, capottandosi. La famiglia – attualmente ricercata – si è poi dileguata.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

