GR: elezioni 2026, il Centro vuole mantenere tre seggi in Governo

Il Centro Grigioni è alla ricerca di un candidato o una candidata per il seggio che si libera alla fine del 2026. Per la successione al Consigliere di Stato uscente Jon Domenic Parolini i partiti regionali e di circolo vengono invitati a presentare delle proposte.

(Keystone-ATS) La Consigliera di Stato Carmelia Maissen, in Governo dal 2023, e il Consigliere di Stato Marcus Caduff, nell’esecutivo dal 2019, si ripresentano “con entusiasmo e impegno alla rielezione”, scrive oggi il partito in un comunicato.

Con tre rappresentanti in Governo e 34 in Gran Consiglio il Centro rappresenta la principale forza politica a livello cantonale. Per questo mira a difendere il suo terzo seggio nell’esecutivo. Con tre membri, continua la nota, il Centro contribuisce in modo determinante alla stabilità del Canton Grigioni.

Le proposte vanno inviate entro metà ottobre, la nomina avverrà invece alla fine di quest’anno. Le elezioni cantonali per il rinnovo del Governo e del Gran Consiglio si terranno il 14 giugno 2026.

