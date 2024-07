GR: due motociclisti feriti in incidenti sul Lucomagno a Medel

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Due motociclisti sono rimasti feriti stamane in due distinti incidenti stradali avvenuti in rapida successione nei pressi della frazione di Sogn Gions a Medel (GR), sulla strada del Lucomagno. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dopo i primi soccorsi.

Lo ha indicato in una nota pomeridiana la polizia cantonale grigionese.

Verso le 10:45, un 42enne stava salendo da Disentis/Mustér (GR) lungo la la strada del Lucomagno in direzione dell’Ospizio. Poco prima della frazione di Sogn Gions, in una manovra di sorpasso, ha tamponato l’auto che lo precedeva, che a sua volta ha dovuto ridurre la velocità a causa di un ciclista, indica la nota. Il motociclista è caduto, riportando ferite moderate ed è stato poi portato all’ospedale di Ilanz (GR).

Poco dopo le 11:00, un 18enne stava scendendo dall’Ospizio del Lucomagno in direzione Disentis/Mustér. All’ingresso di Sogn Gions ha perso il controllo della moto in una curva a sinistra, è finito sul lato destro della strada e si è schiantato contro un terrapieno in salita. È rimasto gravemente ferito e successivamente trasportato in aereo all’Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

La strada del Passo del Lucomagno è rimasta chiusa per tre quarti d’ora durante i lavori sul luogo dell’incidente.