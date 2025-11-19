GR: due morti dopo frontale auto-camion a Schiers

Keystone-SDA

Una donna di 71 anni e il marito di 77 sono deceduti a causa di un incidente frontale fra la loro auto e un camion, avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada nazionale in Prettigovia, a Schiers (GR).

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scontro si è verificato alle 15.30, si legge in una nota odierna della polizia cantonale. La coppia stava viaggiando da Landquart verso Davos.

In una leggera curva a sinistra all’altezza di Schiers, la donna ha superato il centro della carreggiata, mentre sulla corsia opposta si stava avvicinando il mezzo pesante. Il conducente 24enne ha tentato di schivare l’automobile dei coniugi con una frenata. La manovra non ha però evitato l’impatto.

A causa della violenta collisione, l’automobilista è deceduta sul posto. Il marito è rimasto incastrato nel veicolo fortemente danneggiato. Ha ricevuto le prime cure mediche e poi è stato elitrasportato all’ospedale cantonale di Coira, dov’è però deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi soccorritori. Il Care Team Grischun ha assistito l’autista dell’autotreno. Erano presenti anche i collaboratori dell’Ufficio tecnico dei Grigioni, diverse pattuglie della polizia e un servizio di soccorso stradale. La polizia cantonale sta chiarendo le cause dell’incidente insieme alla procura.