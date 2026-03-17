GR: dopo oltre un anno di chiusura, riapre la piscina a St. Moritz

Keystone-SDA

Il 6 maggio riapre la piscina coperta Ovaverva di St. Moritz, dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione. L'infrastruttura, inaugurata nel 2014, era stata chiusa all'inizio di aprile dell'anno scorso a causa di difetti di costruzione risalenti al cantiere iniziale.

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(Keystone-ATS) “Prevediamo di riuscire a rispettare il budget di 12,25 (+/-15%) milioni di franchi”, ha dichiarato la responsabile dell’infrastruttura turistica del Comune di St. Moritz, Annatina Poltera, interpellata da Keystone-ATS. La fattura finale deve però ancora essere redatta.

Con la ristrutturazione alla piscina coperta, alla spa e al centro sportivo sono stati riparati i danni e le carenze di costruzione. Esse hanno riguardato l’impermeabilizzazione dell’involucro edilizio sotterraneo, delle pavimentazioni, delle pareti e delle vasche, del bagno turco e di altre parti che palesavano segni di deterioramento.

“Abbiamo potuto migliorare e completare la struttura della vasca per bambini con nuove offerte e nuove attrazioni”, ha continuato Poltera. Inoltre è stata realizzata una nuova piscina di acqua fredda nella spa e i bacini della piscina coperta sono ora ricoperti in acciaio inossidabile al posto di piastrelle.

La chiusura della piscina coperta per oltre un anno è stata una sfida logistica per associazioni e scuole che usano le vasche. “Tutti sono riusciti a far fronte alla situazione, anche se ha comportato spesso percorsi più lunghi”, ha spiegato la responsabile dell’infrastruttura turistica, aggiungendo soddisfazione per la riapertura che rispetta le tempistiche.

Ma alla fine chi paga?

La struttura inaugurata poco più di un decennio fa era costata 67 milioni di franchi. A soli quattro anni dall’apertura erano emersi i primi problemi.

Attualmente non è ancora possibile stabilire quali costi dei difetti rinvenuti saranno a carico delle aziende esecutrici e quali graveranno sul Comune. La questione verrà chiarita appena verranno chiuse tutte le fatture.