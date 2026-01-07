GR: dopo incendio di Crans-Montana, al via campagna informativa

Dopo il tragico incendio nel bar "Le Constellation" a Crans-Montana (VS) l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, assieme a Gastro Graubünden e HotellerieSuisse Graubünden, ha lanciato oggi una campagna informativa sulle norme di protezione antincendio.

(Keystone-ATS) “Abbiamo ricevuto diverse domande dai Comuni, ma anche da parte di gestori locali, che non sono sicuri di quali siano i loro obblighi”, ha dichiarato il direttore dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG), Marc Handlery, ai microfoni della Radiotelevisione romancia RTR. A seguito dei numerosi interrogativi proprio oggi l’assicurazione ha mandato una newsletter riguardante la protezione antincendio a tutti i membri di Gastro Graubünden e HotellerieSuisse Graubünden.

“L’obiettivo è quello di ricordare ai gestori i loro obblighi legali in materia di protezione antincendio e di fornire loro strumenti di supporto, come ad esempio liste di controllo, schede informative e contatti per domande”, ha detto Handlery a Keystone-ATS.

Vie di fuga libere e personale pronto areagire

Sui siti delle due organizzazioni di categoria sono elencati gli obblighi dei gestori. Le vie di fuga devono essere libere da ostacoli, utilizzabili in qualsiasi momento e devono essere chiaramente segnalate. Le vie di fuga determinano la capienza massima di un locale, “ad esempio massimo 50 persone con una sola uscita”, si legge.

I dipendenti devono saper reagire in caso di incendio e sapere dove si trovano gli estintori. Questi ultimi assieme agli impianti di allarme antincendio devono essere controllati e pronti all’uso. Inoltre il fuoco deve essere gestito in modo da non causare esplosioni o incendi.

Controlli comunali solo a Coira e in Val Calanca

Nel Canton Grigioni i Comuni possono incaricare l’Assicurazione dei fabbricati cantonale per autorizzare e controllare gli immobili a rischio di incendio. La maggior parte dei Comuni retici scelgono questa via. Solo il Comune di Coira e quelli di Buseno, Calanca, Rossa e Santa Maria in Val Calanca hanno un esperto della protezione antincendio comunale, ha continuato Handlery.

Gli edifici ad alto rischio d’incendio e d’esplosione vengono controllati ogni due anni. Secondo l’ordinanza della Legge cantonale sulla protezione antincendio vengono controllati invece ogni cinque anni gli alberghi che ospitano più di 20 persone, edifici scolastici e locali in cui possono trattenersi più di 300 persone come sale multiuso, palestre, teatri, cinema e ristoranti. Ogni decennio vengono invece controllati spazi in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone.

“Naturalmente ci sono anche degli obblighi che spettano al gestore o al proprietario. Essi non possono apportare modifiche strutturali senza l’autorizzazione della polizia del fuoco. Devono ad esempio assicurarsi che gli impianti siano sottoposti a manutenzione e che il personale sia adeguatamente formato. Per questo è sufficiente un controllo quinquennale”, ha argomentato il direttore dell’Assicurazione fabbricati.