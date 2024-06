GR: donna aggredita e gravemente ferita da mucche a Tarasp

(Keystone-ATS) Una donna di 55 anni che portava a spasso i suoi tre cagnolini è stata attaccata da una mandria di mucche in un pascolo ieri pomeriggio a Tarasp (GR). L’escursionista è stata gravemente ferita e trasportata in elicottero all’ospedale cantonale di Coira.

Il sentiero escursionistico sul quale la donna stava camminando attraversava un pascolo recintato e segnalato dove erano presenti mucche, ha indicato oggi la polizia cantonale dei Grigioni. Intorno alle 16.00, una volta arrivati in prossimità dei bovini, i cani della donna – che non erano al guinzaglio – sono corsi in mezzo alla mandria.

Quando la 55enne ha tentato di seguire i cani per fermarli, le mucche – spaventate – l’hanno attaccata. Quest’ultima ha cercato di scappare, ma è stata raggiunta dagli animali che l’hanno aggredita. Le mucche si sono poi allontanate dalla 55enne quando questa è rimasta immobile a terra.

Altri escursionisti presenti sul posto si sono presi cura della donna e hanno allertato i servizi di emergenza. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, la 55enne è stata elitrasportata all’ospedale di Coira per le gravi ferite riportate. La polizia cantonale grigionese ha aperto un’indagine sulla vicenda.