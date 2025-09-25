GR: Ditaji Kambundji nominata per la “pala dell’umorismo” di Arosa

La campionessa del mondo dei 100 metri ostacoli Ditaji Kambundji è stata nominata per la cosiddetta "pala dell'umorismo" 2025 assegnata ogni anno dal Festival dell'umorismo di Arosa (GR). Questo premio viene attribuito a personalità che brillano per il loro senso dello humour.

(Keystone-ATS) La 23enne bernese non si è limitata a scrivere la storia dell’atletica durante la sua vittoria a Tokyo il 15 settembre scorso, ma ha entusiasmato il pubblico al di là del mondo dello sport grazie al suo carisma e al suo “sorriso sempre contagioso”, scrive Arosa Turismo in un comunicato odierno.

Il riconoscimento verrà assegnato il 6 dicembre. Gli altri nominati sono la nazionale femminile di calcio, il duo di presentatrici dell’Eurovision Song Contest Hazel Brugger e Sandra Studer, il calciatore Xherdan Shaqiri e il consigliere federale Martin Pfister.

La 34esima edizione del Festival dell’umorismo di Arosa si tiene dal 3 al 14 dicembre.