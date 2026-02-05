GR: direttore e presidente del CdA lasciano la Splügen-Tambo

Il direttore degli impianti di Splügen-Tambo (GR) Fabian Koch lascia la carica dopo un solo anno. Pure il presidente del Consiglio d'Amministrazione, Peter Tschirky, se ne va, ha confermato il sindaco di Rheinwald Christian Simmen a Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) La notizia è stata anticipata ieri dalla Radiotelevisione romancia RTR. Fabian Koch aveva iniziato il suo incarico nel marzo dell’anno scorso, al posto di Peter Engler che aveva guidato la società per due anni ad interim. “Abbiamo deciso di snellire la struttura. In futuro la direzione operativa verrà rilevata in stretta collaborazione tra il Consiglio d’Amministrazione e i collaboratori di direzione”, ha spiegato Christian Simmen, che fa parte del CdA come rappresentate del Comune di Rheinwald.

Nuovo impianto d’innevamentoper garantire la stagione

Il comprensorio sciistico non combatte solo con problemi di personale, ma pure finanziari e climatici. Nel rapporto di gestione dell’inverno 2024/2025 la società chiudeva la stagione nelle cifre rosse con un deficit di 166’000 franchi. La mancanza di neve naturale per le piste che partono dai quasi 1500 metri di quota agli oltre 2200 è la causa principale. “Anche quest’inverno invece di aprire a inizio dicembre, siamo riusciti ad avviare la stagione solo poco prima di Natale. Questo ritardo ha avuto ripercussioni negative a livello economico”, ha continuato Simmen.

Per far fronte all’incognita della neve, l’autunno scorso i Comuni di Rheinwald, Andeer, Sufers, Ferrera, Muntogna da Schons, Zillis-Reischen e Rongellen hanno accettato un credito di cinque milioni di franchi per rinnovare gli impianti di innevamento tecnico. “La tappa più importante dei lavori inizierà in estate. Ciò ci permetterà di poter cominciare la prossima stagione invernale con più garanzie”, ha concluso Simmen.