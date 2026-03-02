GR: diga Marmorera, 14 anni per innalzare la strada dello Julier
Lo spostamento della strada nazionale dello Julier per un eventuale innalzamento della diga di Marmorera potrebbe durare almeno 14 anni. Questo stando alle stime dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), citato nella risposta di un atto parlamentare di un deputato grigionese sui progetti idroelettrici di interesse nazionale.
(Keystone-ATS) Le valutazioni dell’USTRA comprendono tutta la durata del progetto: dalla progettazione, alla costruzione, fino alla nuova apertura della strada che costeggia il lago di Marmorera.
Lo spostamento del tratto stradale è il presupposto per innalzare la diga, che permetterebbe di spostare dall’estate all’inverno la produzione di 50 gigawattora all’anno di energia. L’azienda elettrica della città di Zurigo (ewz) ha già avviato un progetto preliminare in tal senso.
Nel 2024 il direttore dell’azienda elettrica della città di Zurigo (ewz) aveva dichiarato al quotidiano “Bündner Tagblatt” che si stava esaminando la possibilità di innalzare la diga di 14 metri. “L’innalzamento della diga potrà essere attuato in modo realistico solo dopo la scadenza della concessione nel 2035”, si legge nella risposta del Governo grigionese a una mozione del gran consigliere Walter Grass (UDC).
L’innalzamento della diga di Marmorera fa parte dei 16 progetti di centrali idroelettriche di interesse nazionale. Nel suo atto parlamentare il deputato democentrista ha incaricato il Governo di adottare misure assieme ai Comuni, in modo di portare avanti il più rapidamente possibile questi progetti, “indipendentemente dalla discussione delle riversioni delle singole centrali”. Diritto di riversione che implica il passaggio delle centrali al Cantone e ai Comuni una volta scaduta la concessione.
Il Governo condivide l’opinione dei 34 firmatari, ritenendo la realizzazione dei progetti importante per la svolta energetica.