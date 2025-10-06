La televisione svizzera per l’Italia

GR: decima edizione della Festa del Pan Ner a Poschiavo

La Festa del Pan Ner, evento transnazionale ideato dalla Regione Valle d'Aosta, Regione Lombardia e Polo Poschiavo, è giunta alla sua decima edizione. A Poschiavo (GR), si terrà sabato 18 ottobre. Questa ricorrenza, celebra il pane di segale, che in Valposchiavo è rappresentato dalla "brasciadèla". Tali pratiche alpine sono un patrimonio alimentare che punta ad entrare nella lista dell'UNESCO.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo indica una nota odierna congiunta di Polo Poschiavo e dei Musei Valposchiavo.

Questa tradizione alpina condivisa si è estesa negli anni “a oltre cento comunità alpine di Italia, Svizzera, Slovenia e Francia, con la novità del Vallese dal 2025”, si legge nella nota.

La Festa del Pan Ner, “nata come buona pratica di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, si terrà sabato 18 ottobre dalle 13:30 alle 17:30 nella Casa Tomé di Poschiavo. In programma, oltre a sfornare il pane, prodotto con farine macinate a pietra presso il Mulino Aino, si potrà vivere la vita di montagna di un tempo, indica il comunicato.

Per far riconoscere queste pratiche alimentari alpine, Svizzera, Italia, Francia e Slovenia presenteranno una candidatura multinazionale del Patrimonio Alimentare Alpino al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia dell’UNESCO a marzo 2026, precisa la nota. Una decisione è attesa per novembre 2027.

In Svizzera la candidatura è sostenuta e coordinata dall’Ufficio federale della cultura, da Polo Poschiavo, CREPA – Centre régional d’études des populations alpines (Vallese) e Fondazione Culinarium Alpinum (Nidvaldo).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR