GR: dal 2026 aumentano gli assegni familiari nei Grigioni

Gli assegni per i figli e per l'istruzione nel Cantone dei Grigioni aumenteranno di dieci franchi al mese e per figlio, passando rispettivamente a 240 e 290 franchi. L'ordinanza entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

(Keystone-ATS) “Con la revisione parziale presentata si intende sgravare sia le famiglie, sia le imprese affiliate alla cassa di compensazione per assegni familiari cantonale”, ha annunciato oggi il Governo retico.

L’aliquota contributiva scenderà dall’1,6% all’1,5% della busta paga soggetta all’AVS, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi e i dipendenti di aziende non obbligate a versare i contributi. L’esecutivo cantonale ha dichiarato che questo alleggerirà l’onere per la maggior parte delle aziende attive nel Cantone dei Grigioni.