GR: da 90-100 mila persone al Festival di Coira

Da venerdì a domenica, il Churer Fest, o Festival di Coira, la più importante kermesse popolare dei Grigioni, ha attirato tra le 90 e le 100 mila persone, stando ai dati della polizia comunale, secondo cui l'appuntamento si è svolto perlopiù pacificamente.

(Keystone-ATS) Con 70 interventi della polizia, il weekend è stato comunque intenso. 26 interventi erano direttamente collegati alla festa cittadina. L’anno scorso erano stati rispettivamente 44 e 13.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto prestazioni di soccorso, ma anche litigi e consumo eccessivo di alcolici. La polizia ha anche proceduto a diversi allontanamenti. Il servizio ambulanza di Coira, in collaborazione con l’associazione cittadina dei samaritani, ha prestato aiuto a un totale di 95 persone (anno precedente: 107).

Sette soggetti hanno dovuto essere ricoverati per un trattamento. L’anno scorso circa 90 mila persone hanno partecipato all’evento.