GR: cuccioli del branco Sinestra verranno abbattuti

A partire da oggi due terzi dei cuccioli del branco Sinestra in Bassa Engadina potranno essere abbattuti. L'Ufficio federale dell'ambiente ha dato luce verde alla richiesta del Canton Grigioni.

(Keystone-ATS) A inizio settembre il guardiano della selvaggina ha confermato la presenza di un totale di sette cuccioli nel territorio del Comune di Scuol (GR). È ciò che si legge nel documento relativo alla decisione di regolazione pubblicato sul sito dell’Ufficio retico per la caccia e la pesca.

Il numero di branchi, in cui sarà possibile regolare i giovani lupi nati quest’anno sale quindi a otto. Si tratta dei branchi Stagias, Calderas, Muchetta, Jatzhorn, Seta, Älpelti, Agnas e Sinestra. Il gruppo di lupi Moesola potrà invece essere completamente eliminato. Il periodo di regolazione terminerà il 31 gennaio 2026.

Attualmente nei Grigioni vivono 13 branchi di lupi per un totale stimato di oltre un centinaio di esemplari.