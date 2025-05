GR: cresce patrimonio della Cassa pensioni dei Grigioni

Nel 2024 la Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR) ha potuto contare su un patrimonio previdenziale di 3,96 miliardi di franchi, in aumento rispetto ai 3,59 miliardi dell'anno precedente. In crescita anche il numero di assicurati attivi e beneficiari di rendite.

2 minuti

(Keystone-ATS) Grazie a una rendimento complessivo “nuovamente eccellente” pari al 7,5%, la Cassa pensioni è stata in grado di potenziare ulteriormente il proprio cuscinetto finanziario, scrive l’istituto in una nota odierna, ed è “preparata al meglio per il futuro”. “La CPGR dispone di una struttura estremamente resistente e di un elevato grado di stabilità”, afferma, citato in una nota odierna, il direttore Andrea Seifert.

Dopo il 4% del 2023, l’anno scorso la CPGR ha applicato un tasso d’interesse sugli averi di risparmio del 6,0%. Un valore record rispetto a tutte le casse pensioni svizzere, viene evidenziato nel comunicato. Dal canto suo, il grado di copertura è pure aumentato, passando dal 113,2% al 117,1%.

Per quanto riguarda assicurati e beneficiari, il totale ammontava a 13’811 persone, di cui 9826 appartenenti alla prima categoria e 3985 alla seconda. In particolare, è salito il numero di assicurati attivi (+6%).

La CPGR è principalmente una cassa pensioni pubblica. Fra i suoi 130 datori di lavoro affiliati vi sono il Cantone dei Grigioni e le sue istituzioni autonome di diritto pubblico, 60 dei 100 comuni grigionesi e altre organizzazioni di diritto pubblico.

La CPGR è la maggiore cassa pensioni retica. Secondo le sue stesse informazioni, è anche uno dei più grandi fondi di previdenza della Svizzera.