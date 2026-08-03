GR: corsa al seggio di Valérie Favre Accola nel Municipio di Davos

Keystone-SDA

Condividi

Nel Comune di Davos si prospetta un'elezione suppletiva contesa per il seggio che verrà lasciato libero dalla neoeletta nel Governo grigionese, Valérie Favre Accola (UDC). Tre candidati si contendono il posto il 27 settembre.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’elezione si è resa necessaria dopo che l’attuale vicesindaca Valérie Favre Accola è stata eletta lo scorso 14 giugno nell’esecutivo cantonale. L’esponente democentrista assumerà la nuova carica il primo gennaio 2027.

L’UDC aveva già annunciato a inizio luglio di voler difendere il seggio all’interno del Municipio, schierando la candidata Rebekka Gadmer. La candidata di Davos Glaris è attiva nel consiglio scolastico da otto anni e gestisce assieme al marito un’azienda agricola.

Il termine per la presentazione delle liste è scaduto di recente e anche il PLR e il Partito Evangelico Svizzero (EVS) hanno presentato i loro candidati.

PLR e EVS alla conquista del seggio UDC

I liberali schierano Andrea Ambühl-Schreiber. Dal 2021 fa parte del Parlamento di Davos ed è attualmente presidente della Commissione di gestione. Ambühl-Schreiber è di professione contadina ed è impegnata come responsabile amministrazione impianti di risalita e progetti presso la società Davos Klosters Bergbahnen.

L’EVS candida invece Christian Thomann. Il 58enne è stato attivo nel Parlamento della città per una dozzina d’anni, dal 2012 al 2024. Thomann lavora come tecnico presso L’Osservatorio fisico-meteorologico di Davos.

Attualmente, oltre a Favre Accola, fanno parte del Municipio di Davos il sindaco Philipp Wilhlem (PS), Jürg Zürcher (PLR), Walter von Ballmoos (VL) e Claudia Bieler (PS).