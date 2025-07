GR: confermata presenza di due orsi in Bassa Engadina

Keystone-SDA

Negli ultimi mesi due orsi sono stati avvistati nel canton Grigioni e in particolare in Bassa Engadina. Stando al responsabile per i grandi predatori dell'Ufficio per la caccia e la pesca grigionese, Arno Puorger, provengono dalla popolazione del Trentino (Italia).

(Keystone-ATS) La presenza dei due plantigradi è stata convalidata da fototrappole e da segnalazioni della popolazione. Ha dichiarato Puorger, interpellato da Keystone-ATS, confermando un’informazione riportata ieri dalla “Südostschweiz”.

I due esemplari si muovono principalmente all’interno e nei dintorni del parco nazionale, ovvero nel territorio dei comuni di Zernez, Val Müstair e Scuol. A giugno un orso ha sbranato diverse pecore su un alpeggio. “Da allora non si sono verificati altri episodi degni di nota”, ha aggiunto Puorger.

Le tracce del plantigrado sono aumentate continuamente a partire da fine aprile. A fine maggio Puorger aveva indicato a Keystone-ATS che non era escluso che si trattasse di due esemplari.