GR: concesso abbattimento di un lupo a Surses e Bregaglia

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità del Canton Grigioni ha autorizzato ieri l'eliminazione di un singolo lupo che ha provocato danni significativi ad animali da reddito nei comuni di Bivio (GR) e Surses (GR), che confinano con la Val Bregaglia. L'abbattimento è permesso da oggi e fino al 1° dicembre.

(Keystone-ATS) Lo si legge sul foglio ufficiale cantonale pubblicato oggi nonché sul sito dell’Ufficio per la caccia e la pesca grigionese (UCP).

L’operazione sarà condotta dai guardiani della selvaggina cantonali dell’UCP, con, se necessario, il supporto di cacciatori formati. Stando a quanto si legge sul sito, un esemplare di lupo ha predato un vitello di pochi giorni nel territorio del comune di Surses, in Val Sursette, ai piedi del Passo del Giulia. Il grande predatore si muove fra i comuni di Surses e di Bregaglia.

L’autorizzazione, che è possibile quando un lupo causa danni considerevoli al bestiame, è valida da oggi fino al 1° dicembre 2025, per un massimo di 60 giorni, e si applica a un perimetro circoscritto attorno alle aree di pascolo colpite. La decisione si fonda sulla legge federale sulla caccia nonché su quella cantonale.

Contro il provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Tribunale cantonale dei Grigioni, indica la decisione dipartimentale.

Regolazione branco Valgronda

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha inoltre comunicato oggi di aver accolto la domanda del Canton Grigioni di eliminare due terzi dei cuccioli accertati del branco Valgronda, che si aggira nella regione Surselva, nati quest’anno.

Al 1° settembre i cuccioli nati nel 2025, stando al guardiacaccia, erano due. La regolazione, secondo una decisione presa ieri dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità, può essere effettuata da oggi fino al 31 gennaio 2026. Anche in questo caso la decisione può essere impugnata entro 30 giorni presso il Tribunale cantonale dei Grigioni.