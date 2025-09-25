GR: colpito da un albero a Ilanz, ferito boscaiolo

Un boscaiolo 21enne impegnato in lavori forestali a Ilanz (GR) è rimasto colpito da un albero ieri pomeriggio. Il giovane, rimasto ferito, è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale retica. L’incidente si è verificato alle 14:30, quando un albero abbattuto dal 21enne, invece di cadere in avanti come previsto, è scivolato leggermente all’indietro, si legge nel comunicato.

Il giovane ha riportato ferite alla parte superiore del corpo, nonché una frattura al braccio, indicano gli inquirenti. L’uomo è stato soccorso dal collega e poi trasportato con la Rega all’ospedale di Coira.