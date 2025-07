GR: Coira ovest, un nuovo quartiere costruito in altezza

Keystone-SDA

Nei prossimi decenni, l'area urbana di Coira ovest sarà trasformata nel secondo centro del capoluogo cantonale. Il progetto di sviluppo selezionato all'interno di un concorso prevede un quartiere urbano con grattacieli e ampi spazi aperti.

2 minuti

(Keystone-ATS) “La giuria ha votato all’unanimità a favore del progetto vincitore dello studio di progettazione Duplex Architekten, decisione confermata dal municipio di Coira”, ha annunciato oggi la città in un comunicato. Il progetto prevede cinque edifici di altezze diverse, tra cui due imponenti punti alti.

Questa “densità in altezza” consente di creare ampi spazi pubblici e rafforza l’identità del nuovo quartiere con le due torri già esistenti. Strade, vicoli e diverse piazze daranno forma al nuovo quartiere.

Un nuovo quartiere per 400 persone

“Il progetto selezionato colpisce per il suo chiaro approccio urbanistico. L’ex sito industriale viene così trasformato in un vivace quartiere urbano”, si legge nella nota. Nella zona residenziale la città vuole creare spazi abitativi e lavorativi per oltre 400 persone. Un progetto con un significato importante, vista la carenza di abitazioni nel capoluogo retico.

Il progetto vincitore sarà esposto al pubblico durante l’estate nell’area d’ingresso del municipio di Coira, al civico 2 della Masanserstrasse. Inoltre verrà sottoposto alla valutazione del comitato consultivo di progettazione recentemente costituito.

Una volta completato il piano di quartiere, verranno presentati e concretizzati i progetti edilizi. Il lavoro verrà svolto sull’arco di diversi anni. “Visibile e vivace: così dovrebbe presentarsi il nuovo e invitante quartiere di Coira ovest”, ha scritto la città.