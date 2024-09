GR: Coira; entrate superiori a 300 milioni nel preventivo

1 minuto

(Keystone-ATS) Il preventivo città di Coira supererà probabilmente per la prima volta i 300 milioni di franchi nel 2025, ha spiegato oggi il sindaco Urs Marti. Entrate e uscite sono destinate a superare questa soglia.

Per il prossimo anno la città di Coira prevede infatti spese per 312 milioni di franchi ed entrate per 316 milioni, con un’eccedenza di 4,8 milioni, il doppio di quanto stimato per il 2024.

Tuttavia, questo non significa che tutto vada bene, ha spiegato Urs Marti durante la presentazione del preventivo 2025 ai media a Coira: “Ci aspettano diverse sfide”, ha detto, guardando al futuro prossimo.

Al momento, tuttavia, le finanze della città sono “ancora sane”, ha sottolineato il sindaco, aggiungendo che Coira si trova in una “posizione migliore” rispetto ad altre città svizzere.