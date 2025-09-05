La televisione svizzera per l’Italia

GR: Coira, presentata mozione per due posti in più nell’esecutivo

La Città di Coira conta solo tre membri in Municipio, nonostante un crescente aumento della popolazione e della complessità delle questioni da trattare. Diversi partiti del capoluogo retico hanno presentato ieri una mozione per portare il numero di membri dell'esecutivo a cinque.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha anticipato ieri la trasmissione radiofonica Grigioni Sera della RSI. La mozione, che richiede due seggi in più in seno al Municipio, è stata presentata dal Centro, Verdi Liberali e Verdi ed è motivata, fra gli altri, dal fatto che il capoluogo retico conta sempre più abitanti, attualmente circa 40’000, e dalla crescente complessità delle questioni da trattare.

“Un esecutivo a cinque è garanzia di una più ampia rappresentanza politica e di migliori risoluzioni ai problemi”, ha detto il consigliere comunale centrista Tino Schneider ai microfoni della RSI.

Non la pensa allo stesso modo il sindaco di Coira, Hans Martin Meuli, che dal canto suo ha affermato: “Quando si passa da tre a cinque, i costi sono maggiori. Penso che ci sarebbe più pressione e più lavoro per l’amministrazione”. Il Municipio ha quindi fatto una controproposta, ovvero di assumere persone che forniscano supporto tecnico e operativo. Una proposta che non ha convinto il consiglio comunale e che è parsa “troppo poco approfondita”, viene spiegato a Grigioni Sera.

La mozione del Centro, Verdi Liberali e Verdi è stata accolta da 2/3 del legislativo, si sono opposti i liberali e gran parte dell’UDC. Sta ora all’esecutivo di Coira presentare un messaggio al legislativo in cui si illustrano le conseguenze di un aumento dei membri del Municipio a cinque, viene precisato.

