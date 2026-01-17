GR: cittadino tedesco muore travolto da valanga sul Badus/Six Madun

Keystone-SDA

Un uomo di cittadinanza tedesca ha perso la vita ieri travolto da una valanga non lontano dal passo dell'Oberalp (GR/UR). Altri quattro membri di un gruppo di sette sciatori colpiti dalla colata di neve hanno riportato ferite lievi o di media gravità e sono stati trasportati in elicottero in ospedale.

(Keystone-ATS) Come comunicato oggi dalla polizia cantonale grigionese, poco dopo le 12.00 di ieri un membro del gruppo ha dato l’allarme. Questa persona e un suo compagno hanno immediatamente avviato le ricerche dei cinque dispersi, completamente o parzialmente sepolti dalla valanga.

Elicotteri della Rega, di Swiss Helicopter e delle forze aeree hanno trasportato i soccorritori e i cani da valanga nella zona dell’intervento sul versante nordorientale del Badus o Six Madun (GR/UR), montagna che culmina a 2928 metri. Il cittadino tedesco è stato recuperato dalla massa nevosa già morto. È stata aperta un’indagine.