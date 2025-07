GR: cinque feriti dopo collisione a Silvaplana

Keystone-SDA

Ieri sera lungo il lago di Silvaplana (GR) due auto si sono scontrate. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state ospedalizzate.

(Keystone-ATS) Lo scontro è avvenuto ieri sera alle 20.00. Una macchina guidata da un italiano stava viaggiando in direzione di Maloja quando in località Pass Mels si è scontrata con un veicolo che procedeva in senso opposto e al cui interno si trovava una famiglia svizzera di quattro persone.

Il 28enne italiano è stato trasportato dalla Rega all’Ospedale cantonale a Coira, la famiglia invece in quello di Samedan.

La Polizia cantonale grigionese sta indagando sulle cause che hanno causato la collisione.