GR: ciclista finisce frontalmente contro un camion, ferito

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un ciclista di 57 anni è rimasto ferito ieri mattina a Crush, località in territorio di Scuol (GR), in Bassa Engadica.

Stando a quanto indica stame la polizia cantonale grigionese l’uomo, in sella a una bici elettrica, stava affrontando una discesa su una stretta strada secondaria quando in una curva con scarsa visibilità si è trovato di fronte un camion per il trasporto di materiale guidato da un 51enne. Pur frenando, il ciclista è andato a urtare violentemente la parte anteriore del mezzo pesante.

I primi soccorsi sono stati prodigati dall’amica che seguiva a sua volta in bicicletta, nonché dal camionista. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Scuol con lesioni giudicate di media gravità.