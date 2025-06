GR: chiuso accesso a villaggio di Brienz per rischio frana

Keystone-SDA

L'accesso a Brienz (GR) è stato nuovamente chiuso a causa del rischio di frane. Le masse rocciose che sovrastano il villaggio grigionese si sono recentemente mosse a tal punto da minacciare di cadere. I residenti sono già stati sfollati dallo scorso novembre.

(Keystone-ATS) Questi ultimi, di recente, hanno potuto entrare nel villaggio durante il giorno e, ad esempio, coltivare i terreni agricoli. Tuttavia, oggi è stato necessario vietare anche questo tipo di accesso, ha indicato il comune di Albula/Alvra in una nota. Ieri, gli agricoltori locali avevano già dovuto ritirare gli animali dai pascoli.

Si stima che mezzo milione di metri cubi di roccia siano a rischio di caduta, ha dichiarato il responsabile della comunicazione del comune, Christian Gartmann, all’agenzia Keystone-ATS. Si tratta all’incirca delle dimensioni di 500 case unifamiliari.

Altri 1,2 mio di metri cubi a rischio caduta

Altri 1,2 milioni di metri cubi di roccia sono in movimento. Questi reagiscono fortemente alle precipitazioni, ma anche alla caduta di massi. Le due zone a rischio, l’altopiano orientale e il pendio detritico, sono quindi collegate, ha aggiunto Gartmann. Se l’altopiano si sposta, presumibilmente anche il cumulo di detriti sottostante inizierà a muoversi.

Secondo il portavoce, non è ancora possibile stimare l’entità di un eventuale crollo. I geologi stanno attualmente cercando di capire fino a che punto il materiale caduto potrebbe penetrare nel villaggio.

Tuttavia, le strade lungo la valle dell’Albula e in direzione di Lenzerheide (GR) non sono attualmente a rischio. Lo stesso dicasi per la linea ferroviaria. Esse rimangono pertanto aperte.

Stando al comunicato del Comune, diversi sistemi stanno monitorando il pendio. Non appena sarà possibile valutare meglio il pericolo proveniente dall’altopiano orientale, verranno fornite nuove informazioni.