GR: chiusa per caduta massi strada fra Brusio e Viano

Da stamane, la strada cantonale fra Brusio e Viano, in Valposchiavo (GR), è chiusa in entrambe le direzioni a causa di uno smottamento. Lo indica il Touring Club Svizzero (TCS) sul suo sito web. Nel frattempo è rientrata l'allerta per le forti piogge nei Grigioni emessa da MeteoSvizzera mercoledì.

1 minuto

(Keystone-ATS) La serpentina lunga tre chilometri e comprendente otto tornanti è stata più volte interessata da cadute massi e conseguenti chiusure. Stando a quanto indicato dal TCS il traffico è deviato. Il Gran Consiglio retico ha approvato lo scorso giugno una mozione per una strada più sicura per la frazione di Viano, nel Comune di Brusio (GR).

Nel Grigioni italiano si sono registrati 52,3 millimetri di pioggia a Grono e 97,3 al passo del San Bernardino. Mentre a Soglio, in Bregaglia, le precipitazioni hanno raggiunto 82,3 millimetri.

A Lostallo, in Mesolcina, mercoledì sera undici persone erano state evacuate preventivamente. Mentre sette altre hanno lasciato le loro abitazioni volontariamente, hanno indicato le autorità.