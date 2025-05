GR: Centro sanitario Valposchiavo, cambio ai vertici dopo 38 anni

Dopo quasi 38 anni alla testa dell'Ospedale San Sisto e della Casa Anziani, poi confluiti nel 2016 nel Centro sanitario Valposchiavo (CSVP), Guido Badilatti andrà in prepensionamento. Al suo posto subentrerà il 1° novembre l'ingegnere biomedico Jeremias Wolfensberger.

(Keystone-ATS) Lo si legge in una nota pubblicata oggi sul sito del CSVP, di cui oltre all’Ospedale San Sisto e alla Casa Anziani fa parte anche Spitex Valposchiavo.

Il 37enne Wolfensberger “vanta un’ampia esperienza nel campo della ricerca e nello sviluppo di dispositivi medici”, si legge nella nota.

“Jeremias Wolfensberger si presenta quale figura dinamica e competente per proseguire l’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore e guidare il CSVP verso nuovi traguardi”, scrive il Consiglio di fondazione della struttura sanitaria valposchiavina.

Wolfensberger, sposato con una donna della valle, è padre di due figlie e vive a Poschiavo. Prima di andare in prepensionamento Badilatti, dal 1° novembre, accompagnerà il neodirettore per un periodo d’introduzione.

Cambi ai vertici in altri ospedali retici

Negli ultimi mesi altre strutture sanitarie nei Grigioni hanno vissuto cambi ai piani alti. Rispetto alla situazione del CSVP le nuove nomine avvengono però dopo periodi di carica più brevi.

Proprio questa settimana l’ospedale regionale della Surselva ha comunicato la nomina di Markus Fisch quale nuovo direttore. Seguirà a Markus Spielmann che è stato nominato direttore ad interim, dopo che in febbraio il CEO Fadri Bisatz aveva dato le dimissioni dopo soli due anni. Nel Center da Sanadad a Savognin a inizio giugno inizierà il lavoro il nuovo CEO, Stefan Schumacher, finora responsabile delle finanze.

Anche il nosocomio di Thusis ha da inizio maggio un nuovo direttore. Si tratta del 31enne Sandro Pirovino, laureato in economia aziendale e finora direttore operativo dell’ospedale. Ha preso il testimone da Marco Oesch, che è rimasto in carica solo per un anno. A Samedan dallo scorso ottobre Rolf Gilgen guida il nosocomio ad interim, dopo che l’ex direttrice Susanne Stallkamp ha lasciato la struttura dopo due anni di attività.