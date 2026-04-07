GR: centauro a 100 km/h oltre il limite nei pressi di Mutteins

Keystone-SDA

Un motociclista 24enne svizzero è stato pizzicato ieri sulla strada principale 19 nei pressi di Mutteins (GR), in Surselva, mentre circolava a 180 km/h invece degli 80 km/h consentiti. Al pirata della strada è stata immediatamente confiscata la patente.

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(Keystone-ATS) Il giovane, che stava viaggiando da Trun in direzione di Ilanz attorno alle 12:30, è stato fermato a Tavanasa, si legge in una nota odierna della polizia cantonale grigionese.

Il pirata della strada verrà denunciato alla Procura dei Grigioni, ha indicato la polizia. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia a Keystone-ATS, il giovane conducente era alla guida di una Superbike. Con questo termine si indicano le motociclette particolarmente potenti, che di solito superano i 200 CV. “Raggiungono velocità fino a 300 km/h”, ha aggiunto il portavoce.