GR: casa in fiamme a Flims, illesi 13 residenti

Keystone-SDA

Un incendio è divampato ieri in un'abitazione nel centro di Flims (GR), rendendola inabitabile. Lo rende noto oggi la polizia cantonale grigionese, indicando che i tredici abitanti hanno potuto alloggiare presso un albergo e la chiesa evangelica.

1 minuto

(Keystone-ATS) I samaritani del luogo, impiegati del Comune e il Care-Team Grischun si sono occupati degli sfollati.

Il rogo è scoppiato venerdì pomeriggio, per motivi ancora sconosciuti, mentre sette residenti si trovavano in casa, ma sono tutti potuti uscire illesi.

I pompieri di Flims e Trin sono stati impegnati fino a mezzanotte per estinguere le fiamme e le braci che continuavano a riaccendersi.