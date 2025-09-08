La televisione svizzera per l’Italia

GR: Cantone lancia Consulenza specialistica protezione minori

Dal 15 settembre nel Cantone dei Grigioni sarà attiva la nuova Consulenza specialistica protezione dei minori. Il servizio, sviluppato dall'Ufficio cantonale del servizio sociale come progetto pilota quadriennale, offre consulenza a professionisti e volontari che lavorano con bambini e adolescenti.

(Keystone-ATS) Lo indica il Cantone in una nota odierna, precisando che l’obiettivo di tale consulenza è riconoscere precocemente situazioni di rischio per il benessere dei minori e fornire raccomandazioni operative mirate.

“La protezione di bambini e adolescenti è uno dei compiti più importanti della nostra società. Qualsiasi forma di violenza o negligenza può avere profonde ripercussioni sulla salute fisica e mentale e compromettere lo sviluppo a lungo termine”, si legge nella nota.

La nuova offerta del Cantone, oltre a proporre una consulenza “semplice, anonima e gratuita”, mette a disposizione lo strumento “Cumpass”, un sistema a semaforo che aiuta a valutare autonomamente i rischi e a stabilire le misure appropriate.

Il servizio si rivolge a professionisti quali insegnanti, operatori sociali, medici nonché a persone di riferimento nel tempo libero quali allenatori e responsabili di gruppi giovanili, prosegue il comunicato. La consulenza sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00. Ulteriori informazioni sono fruibili sul sito web: www.gr.ch/cumpass.

