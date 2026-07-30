GR: camionista al volante per quasi 13 ore, fermato a Unterrealta

Keystone-SDA

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Un camionista italiano è stato fermato oggi al centro di controllo del traffico pesante di Unterrealta (GR). Un controllo ha rilevato diverse violazioni alle norme relative agli orari di riposo e di lavoro. Al 63enne è stata imposta una cauzione di 2'000 franchi.

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(Keystone-ATS) Stamattina i collaboratori del centro di controllo hanno fermato l’uomo, perché hanno notato che l’autoarticolato aveva un’illuminazione non autorizzata. Il veicolo, che stava viaggiando sull’A13 in direzione sud, è stato così sottoposto a un controllo più approfondito.

Gli accertamenti dei dati digitali del conducente e del veicolo hanno rivelato diverse violazioni, alcune anche gravi, scrive oggi la Polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato. Negli ultimi 57 giorni il conducente non ha rispettato per più di 40 volte le pause di guida obbligatorie, rimanendo al volante in certi casi per quasi 13 ore senza effettuare sufficienti pause. Il limite di guida giornaliero, fissato a 9 o 10 ore, è stato così più volte superato. Inoltre, ha ripetutamente violato sia il limite massimo di guida complessivo settimanale sia quello su due settimane, rispettivamente di 56 e 90 ore. Pure la durata minima di riposo giornaliera di 9 ore è stata spesso violata.

Fra le infrazioni è stato poi scoperto che il conducente aveva effettuato diversi viaggi senza la carta del conducente inserita, in modo da ingannare gli organi di controllo durante le verifiche.