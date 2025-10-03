GR: cambio in seno alla presidenza della Lia Rumantscha

Gianna Luzio si ritira con effetto immediato dalla copresidenza della Lia Rumantscha. Una decisione motivata dalla sua elezione a direttrice dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). La copresidente Urezza Famos presiederà l'associazione fino alle prossime elezioni, previste durante l'assemblea dei delegati del 20 giugno 2026.

(Keystone-ATS) Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha stabilito che la nuova funzione di Luzio, che entrerà in carica ad aprile, alla testa dell’UFCOM non è compatibile con quella in seno alla Lia Rumantscha, si legge in una nota odierna dell’associazione che promuove la lingua e cultura romancia.

Nei prossimi mesi Luzio porterà avanti alcuni progetti strategici già iniziati in seno all’associazione, senza remunerazione e per volere del consiglio direttivo, viene precisato. Per lasciare autonomia a Famos in seno alla presidenza, anche il vicepresidente Patric Vinzenz ha annunciato le sue dimissioni anticipate, prosegue la nota.

Il consiglio direttivo della Lia Rumantscha ha istituito una Commissione di ricerca in vista delle elezioni del prossimo anno.